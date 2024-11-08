Стали известны характеристики нового Changan CS75 Plus для России

Новый Changan CS75 Plus для России: характеристики и оснащение. Подробности о новинке, старт продаж которой намечен на конец ноября-начало декабря, выяснил портал «Китайские автомобили». По информации издания, среднеразмерный кроссовер предложат на нашем рынке с двумя турбомоторами объемом 1,5 и 2,0 литра, с безальтернативным автоматом и передним приводом, а комплектаций у модели будет три. CS75 Plus изменился снаружи, салон же практически не отличается от актуального паркетника.

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Скорый старт продаж подтвержден официально. Ранее в пресс-службе марки рассказали, что у нового CS75 Plus будут русифицированная мультимедийная система и «зимние» опции, в том числе подогрев передних кресел. Теперь же появились подробности об оснащении: кроссовер получит 19-дюймовые диски, светодиодную оптику, электроприводы передних сидений, беспроводную зарядку смартфона, панорамную крышу и аудиосистему с шестью динамиками.

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Кроме того, в список оборудования войдут электропривод двери багажника, поддержка CarPlay и комплекс электронных ассистентов. Комплектации будут называться Comfort, Luxe и Tech.

В «средней» комплектации кроссоверу добавят датчик дождя, систему смены полосы движения и функцию ионизации воздуха. «Топовый» CS75 Plus Tech получит атмосферную подсветку, восемь динамиков и двухслойное лобовое стекло.

Моторная гамма включает два турбодвигателя — базовый объемом 1,5 литра, который развивает 188 лошадиных сил, и 2,0-литровый мощностью 233 силы. Коробка передач автоматическая японской фирмы Aisin, привод исключительно передний.

Пока же в России продается дорестайлинговый Changan CS75 Plus второго поколения, который оснащается 1,5-литровым мотором на 167 сил и шестидиапазонной коробкой передач. Цены начинаются от 2 849 900 рублей. Можно предположить, что начальная стоимость нового CS75 Plus составит около трех миллионов рублей.