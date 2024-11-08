Доля китайских машин превысила 90% от общего импорта авто в Россию

В октябре 2024 года доля китайских автомобилей в поставках импортных машин в Россию превысила 90%. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

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«Во второй месяц осени 92,7% всех новых легковых автомобилей, ввезенных в нашу страну, прибыло из Китая. Таким образом, доля КНР в объеме российского автоимпорта спустя три месяца вернулась на уровень более 90%», — отмечается в сообщении агентства.

На китайские машины приходилось более 90% в импорте с апреля по июль, в сентябре их доля снизилась до 79%. В октябре в Россию ввезли 112 тыс. новых легковых автомобилей и 38 тыс. подержанных. Новые автомобили в Россию, помимо Китая, ввозят из Белоруссии и Киргизии (по 2% импорта в октябре), а также Казахстана (более 1%).

Более 60% от объемов ввоза подержанных машин в том же месяце пришлось на Японию, почти 17% — на Южную Корею.