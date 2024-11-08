Стало известно, во сколько обходится владение самым дорогим автомобилем Exeed

Стоимость владения кроссовером Exeed VX в самой дорогой версии President за 6,3 млн рублей обойдется жителю Москвы в среднем в 706 тыс. рублей в год. Об этом сообщает маркетинговое агентство «НАПИ».

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Стоимость владения за пять лет при общем пробеге в 75 тыс. км составит 3,5 млн рублей. В этот период автовладелец уплатит 93 тыс. рублей в качестве транспортного налога, потратит 121,7 тыс. рублей на регламентное техобслуживание и 33,6 тыс. рублей на текущий ремонт, а также 343,8 тыс. рублей на топливо и 157,7 тыс. рублей на шины и шиномонтаж.

Страхование каско для Exeed VX в максимальной комплектации обойдется в 894,2 тыс. рублей за пять лет, еще 102 тыс. рублей уйдет на ОСАГО. Потеря стоимости машины составит почти 1,8 млн рублей, остаточная стоимость — 4,5 млн рублей.