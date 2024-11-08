Эксперт изучил наследника Geely Tugella - купе-кроссовер Knewstar 001

Журнал "За рулем" провёл сравнительный анализ Geely Tugella, который пришел на наш рынок во второй раз, но с несколько иной внешностью и под другим именем - Knewstar 001.

© Geely

Knewstar 001 имеет оригинальный передний бампер и решетку радиатора - выглядят менее вычурно.

"В остальном, включая наборы комплектаций и качественную отделку, это плоть от плоти Tugella", - резюмирует журнал.

Соответственно, от имеющихся у "Тугеллы" недостатков кросс-купе Knewstar 001 не избавилось: слабый ближний свет фар, пустоватый руль, тряска на 20-дюймовых колёсах, тесноватые подушки передних кресел, мало места взрослым людям ростом от 185 см сзади, маленький клиренс (204 мм).

Среди преимуществ отмечены хорошая эргономика, неплохая шумоизоляция, классный блок управления климат-контролем, выносливая муфта привода задних колес, эффективные режимы езды по бездорожью, багажник с хорошей отделкой и жёсткой полкой, а также превосходный дуэт 238-сильного турбомотора с родословной Volvo и 8-ступенчатого "автомата" Aisin.

"Но главное - версии Luxury и Flagship подешевели на 164 тысячи рублей (от 3 796 000 рублей - прим. "РГ"), правда, Flagship теперь доступен только с 200‑сильным мотором. А максимальная комплектация сбросила 264 тысячи рублей и обойдется в 4,12 млн. Как бы там Tugella теперь ни называлась, это радует", - пишет "ЗР".

Однако в комментариях к материалу пользователь указал на некорректность: снизилась рекомендованная розничная цена, на 130 тысяч рублей урезаны скидки по трейд-ину, отсутствует прямая скидка в 150 тысяч рублей, а вместо покрышек Bridgestone стоят Giti.