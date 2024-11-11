На SEMA показали кабриолет Tesla Model 3 с ламбо-салоном

Команда инженеров и дизайнеров из TSK на международном автошоу SEMA 2024 представила довольно странный на вид кабриолет на базе Tesla Model 3.

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Отмечается, что разработчикам удалось полностью сохранить работу всех электронных ассистентов электромобиля, в том числе и фирменного автопилота.

«Если коротко, то цель создания кабриолета была показать наши возможности с калибровкой камер, потому что на предыдущем проекте мы это сделали, но никто на это не обратил внимание, так как проект был слишком ярок. На этот же проект обращают внимание как на кабриолет на базе Tesla», – отметил соучредитель компании TSK Богдан Головатюк.

Чтобы добавить спортивных ноток машине, салон авто выполнили в духе Lamborghini. Но чтобы добавить ему практичность и дополнительно защитить от осадков, все элементы интерьера получили специальное кастомное покрытие.

Доработанный электромобиль также получил пневматическую подвеску, которая позволяет по умолчанию существенно снизить клиренс, но при необходимости – приподнять кузов, чтобы преодолеть некоторые препятствия на дороге.