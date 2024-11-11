Новый Toyota Land Cruiser Prado превратили в подобие гоночного внедорожника

На SEMA показали Land Cruiser Prado с дизайном под гоночный внедорожник. Построили машину в американской мастерской Westcott Designs и оснастили полностью новой подвеской на фрезерованных алюминиевых компонентах, с амортизаторами Fox и в ярком желтом цвете. Шины у Prado — диаметром 37 дюймов. В салоне разместятся три человека, причем заднее сиденье всего одно и установлено по центру.

© Motor.ru

Эстетика прераннеров для пустынных гонок явно не дает покоя американским тюнерам. Такая стилистика круто смотрится даже на Mercedes-Benz G-Class, и уж тем более она к лицу Toyota Land Cruiser Prado. Внедорожник от Westcott Designs демонстрирует лучшее, что можно найти на рынке аксессуаров. У него полностью новая подвеска с амортизаторами Fox и ходами больше полуметра, 17-дюймовые колеса Innovate Racing G700 и шины Toyo Open Country NTR Desert Race внешним диаметром 37 дюймов.

© Westcott Designs

© Westcott Designs

© Westcott Designs

Как и подобает гоночному внедорожнику, Prado к тому же оснащен 14 мощными светодиодными прожекторами. Заодно на него поставили новый топливный бак с заливными горловинами с обеих сторон и защитные пластины. Эффективный вид вездеходу придает необычный цвет: вообще, кузов у машины глянцевый черный, но на него вдобавок наклеена полуматовая антигравийная пленка. В салоне — каркас безопасности и три кресла Sparco Evo S QRT, каждое с пятиточечными ремнями.

© Westcott Designs

Силовую установку в Westcott Designs трогать не стали. Она гибридная, iForce Max, на базе «турбочетвёрки» 2.4, сочетающейся с восьмидиапазонным автоматом и встроенным в него электромотором. Пиковая отдача — 331 лошадиная сила и 630 Нм. Этого «Прадо» хватает с лихвой, даже со всей внедорожной атрибутикой.