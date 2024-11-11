Самым продаваемым подержанным грузовиком в России остается иномарка. Агентство «Автостат» поделилось статистикой продаж «бэушных» грузовых автомобилей за девять месяцев 2024 года. Рынок просел на восемь процентов (до 154,8 тысячи штук) по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, но первенство удерживает Volvo FH: шведские грузовики разошлись тиражом 6,3 тысячи штук, опередив КамАЗ-65115 (5,7 тысячи штук) и DAF XF (4,3 тысячи штук).

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На вторичном рынке грузовиков наибольшая доля у КамАЗа: модели челнинского автогиганта составляют 25% от общего числа сделок (за девять месяцев реализовано 38,9 тысячи машин). В пятёрку самых востребованных марок входят ГАЗ (13,3 тысячи штук), МАЗ (10,6 тысячи штук), Volvo (9,8 тысячи штук) и MAN (8,2 тысячи штук). Нетрудно подсчитать, что на эти пять марок приходится 52% рынка подержанных грузовиков.

Volvo FH держится в лидерах модельного зачёта много лет, и уход материнской компании в 2022 году пока не сказался на статистике «бэушек». Активы подразделения Volvo Trucks были переданы российскому инвестору в 2023 году, а сейчас на бывшем заводе шведской марки собирают УРАЛы-NEXT. По неофициальным данным, на площадке скоро появится китайский партнёр — концерн Sinotruk.

Что касается продаж новых грузовиков, то во втором полугодии спрос на тяжелую технику снижается. Аналитики КамАЗа полагают, что объёмы продаж на рынке упадут как минимум на 15% (в годовом исчислении), поскольку на бизнес влияет высокая ставка Центробанка, прямые и косвенные налоги, а также постепенное ослабление рубля.