Сайт Lada в Эмиратах отключили после публикаций в СМИ. На минувшей неделе российские пользователи обратили внимание: на домене ladauae.com появились цены Granta, Niva Legend, Niva Travel, Vesta и Largus в арабских дирхамах. Первые публикации в СМИ появились 5 ноября; спустя два дня сайт перестал работать: сейчас на главной странице чёрный экран с надписью coming soon («скоро») и телефоном импортера в Объединенных Арабских Эмиратах.

© Motor.ru

Журналисты «Российской газеты» полагают, что стартовые цены были некорректными: Lada Granta оценили в 71,4 тысячи дирхамов (около 1,9 млн рублей), Lada Vesta — в 88,7 тысячи дирхамов (2,36 млн рублей). Таким образом, российские автомобили были существенно дороже соразмерных конкурентов от Kia и Toyota. Не дешевыми были и «Нивы»: Legend стоила 67 тысяч дирхамов (1,78 млн рублей), Travel — 81,7 тысячи дирхамов (2,17 млн рублей).

Если АвтоВАЗ рассчитывает на значимые продажи на Ближнем Востоке, цены на новые автомобили должны быть ниже. Однако считать репрезентативной бета-версию сайта Lada UAE не стоит: возможно, портал работал в тестовом режиме. Накладки с запуском новых продуктов уже случались: к примеру, месяц назад АвтоВАЗ запутался с первой серийной Lada Aura.

Ближний Восток — не единственный регион, где планируют продавать новые автомобили Lada. На заводе работают над поставками машин в Африку и Среднюю Азию. Всего в 2024 году намеревались отправить на экспорт 25 тысяч новых Lada: удалось ли выполнить план, станет известно совсем скоро.