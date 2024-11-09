"Инициативу из народа" по автономерам внесут в ГОСТ

Государственный флаг России станет обязательным элементом автомобильных номеров. Такое правило до конца 2024 года внесут в ГОСТ, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

«До конца текущего года будут внесены необходимые изменения в ГОСТ — флаг с российским триколором в правом нижнем углу автомобильного знака станет обязательным», — написал Хинштейн в Telegram-канале.

По его словам, эта инициатива «пришла буквально из народа». Ее выдвинул подписчик канала Хинштейна, обративший внимание на автономера без флага.

«Очень странно, что до сих пор в нашей стране разрешены номера без государственного флага. Пора наказывать за такие фокусы», — написал он.

После этого парламентарий обратился в ГУОБДД МВД России с предложением изменить ГОСТ.