Land Rover возродил 73-летний вездеход Series I: его пустили с молотка. На аукционе RM Sotheby's продали необычный лот: покупатели сразились за восстановленный автопроизводителем внедорожник 1951 года выпуска. Land Rover Series I попал под программу Reborn: с 2016 года специалисты провели глубокую реставрацию 25 классических машин. В результате ветерана можно считать новым, ведь на одометре 49 миль (79 километров)!

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Land Rover Series I выпускался с 1948 по 1958 год. Этот конкретный вездеход изначально был продан в Австралию, а затем его следы теряются. Реставрация началась в 2017 году, причём специалисты полностью разбирали автомобили, проводили капитальный ремонт узлов и агрегатов, восстанавливали утраченные детали, но использовали материалы в соответствии с послевоенными технологиями.

© rmsothebys.com

© rmsothebys.com

© rmsothebys.com

© rmsothebys.com

© rmsothebys.com

© rmsothebys.com

© rmsothebys.com

© rmsothebys.com

После программы Reborn сохраняется и спецификация, и цветовое сочетание исходного автомобиля. Единственное исключение в данном случае — перешив салона более практичной кожей, такое было пожелание владельца. В остальном никаких опций комфорта не прибавилось: в те годы Land Rover выпускал не гламурные модели, а утилитарные машины для армии.

За восстановленный Land Rover Series I удалось выручить 59 800 фунтов стерлингов (7,56 миллиона рублей), что сравнимо с ценой базового Land Rover Defender 110. Прошлым хозяином вездехода был коллекционер Дин Кронсбейн, и скорее всего новый собственник тоже приобрел машину, как музейную ценность.