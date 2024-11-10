Дешевый Cadillac снимут с производства

В 2025 году в США концерн General Motors прекратит выпуск дешевого бензинового Cadillac XT4. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что завод в Канзасе, где выпускали автомобиль, перепрофилируют под электрокары. Также с предприятия уволят свыше 2,4 тыс. человек, многие из них потеряют работу уже в ноябре.

Решение снять Cadillac XT4 с производства связано с тем, что кроссовер не оправдал ожиданий компании. В 2024 году продажи модели упали на 12%. Однако в Китае автомобиль продолжат выпускать за счет поддержания конкурентных цен ($25 тыс. со скидками или 2,4 млн рублей). В США ценник на модель начинается от $42 тыс. (4,1 млн рублей).

До этого компания Cadillac объявила стоимость обновленного внедорожника Escalade. Цены на автомобиль начинаются от $89,6 тыс. (8,2 млн рублей по курсу на момент публикации). Это на $5,7 тыс. (523 тыс. рублей) больше, чем просили дилеры за дорестайлинговую модель.

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Обновленный Escalade получил массивные ходовые огни, более крупную решетку радиатора, а также подсветку фирменного логотипа. Кроме того, изменились бампер и выхлопные патрубки. За доплату производитель предлагает приобрести для Escalade 24-дюймовые колеса — самые большие среди доступных для модели.