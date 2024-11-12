Юрист рассказал о штрафах за выезд на встречную полосу в непогоду

Россиянам напомнили, чем грозит выезд на встречную полосу при отсутствии разметки. Выезд на встречную полосу движения на широких дорогах грозит водителям штрафом в размере 5 тысяч рублей или лишением права управления транспортом на срок до полугода, даже в случае, если разметка незаметна под снегом (часть 4 статьи 12.15 КоАП РФ).

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Но юрист отмечает, что санкции за несоблюдение разметки под снегом неправомерно согласно действующему законодательству. Неблагоприятные погодные условия являются объективной причиной невозможности соблюдения правил дорожного движения.

Он напомнил про пункт 4.3 национального стандарта РФ «Технические средства организации дорожного движения», где указано, что на участках дорог, где из-за погодных условий плохо видна разметка, обязательна установка соответствующих дорожных знаков. При их отсутствии в условиях неразличимой разметки ответственность водителя за нарушение исключается.

При получении постановления о привлечении к ответственности за данное нарушение водитель имеет право его обжаловать. Для этого потребуются записи с видеорегистратора, фотографии, подтверждающие состояние дороги, официальная справка из Гидрометцентра о погодных условиях, а также показания свидетелей.