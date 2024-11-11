Ferrari возродит легендарную F40 в виде модели линейки Icona. Журнал Top Gear утверждает, что культовый суперкар будет увековечен в виде четвертой модели коллекционной серии. По данным инсайдеров, Ferrari с индексом SP4 будет выпущена ограниченным тиражом, от F40 новинке достанется характерный угловатый дизайн экстерьера, «битурбовосьмёрка» без гибридной надстройки и задний привод. Вероятно, основой послужит архитектура Ferrari SF90.

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Главный редактор Top Gear напомнил, что линейка Icona призвана «прославлять историю Ferrari, переосмысливая неподвластный времени стиль самых знаковых автомобилей в радикально современном ключе». Предыдущие модели соответствуют описанию: Monza SP1 и Monza SP2 были созданы по аналогии с моделями 1950-х, Daytona SP3 воспевает спортпрототипы 1960-х, а теперь может наступить пора вспомнить о 1980-х.

Для итальянской компании такие проекты очень маржинальны: лимитированные суперкары стоят свыше одного миллиона евро, а их разработка относительно недорогая, ведь основой служит массовое шасси. По сути Ferrari требуется поработать над дизайном и слегка переосмыслить технику. Вероятно, возрожденная F40 получит 800-сильный двигатель V8 объёмом 4,0 литра, но электрической составляющей от исходной SF90 не будет.

Инсайдеры напоминают, что возрождение Lamborghini Countach было встречено неоднозначно, так что Ferrari нужно проявить осторожность, выпуская современную версию F40. Первые модели Icona дебютировали в 2018 году, Daytona SP3 была раскрыта в ноябре 2021 года, так что премьера четвёртой модели не за горами.