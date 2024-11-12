Hyundai признала, что клиентов стали раздражать сенсорные экраны

Hyundai признал, что клиентов стали бесить сенсорные экраны. Североамериканский центр дизайна Hyundai (HDNA) устроил день открытых дверей для журналистов. О новых продуктах в ходе пресс-конференции умолчали, зато вице-президент HDNA Ха Хак Су откровенно рассказал о прошлых продуктах и трендах в дизайне интерьеров. Оказалось, что разворот на 180 градусов в сторону физических кнопок объясняется негативными отзывами покупателей в США.

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«Когда мы добавляли интегрированные экраны в наши автомобили, мы также пробовали установить элементы управления на основе тачскринов, и людям это не понравилось», — сказал Ха Хак Су.

Изначально Hyundai был очарован вау-эффектом медиасистем в духе Tesla, но в итоге было принято решение вернуться к истокам. Корейская фирма провела тестирование с фокус-группой: оказалось, что люди испытывают стресс и раздражение, когда хотят что-то настроить в экстренной ситуации, но не могут этого сделать.

Впрочем, в будущем сенсорные дисплеи могут вернуться. По мере развития технологий автономного вождения и систем помощи водителю процесс управления станет более комфортным, водитель будет более расслабленным, а значит формат дизайна интерьера поменяется. За рулём придётся меньше концентрироваться на дороге, появится возможность убирать ноги с педалей, а значит салоны перепроектируют с учётом этих изменений.

Интересно, что в студии HDNA считают большим успехом дизайн экстерьера Ioniq 5: Ха Хак Су заявил, что с этой моделью Hyundai «удалось найти свою индивидуальность, в то время как другие бренды её теряют». Можно сделать вывод, что последующие модели Ioniq будут выдержаны в том же стиле.