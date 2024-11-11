Найден новый Dodge Viper с плесенью, в котором птицы свили гнезда

Посмотрите на новый заплесневелый Dodge Viper, в котором птицы свили гнезда. Владелец компании Audubon Chrysler из Хендерсона (США) поделился фотографиями суперкара, который 28 лет привлекал клиентов дилерского центра. В прошлый раз Dodge Viper спускали на землю для реставрации в 2009 году: тогда же у автомобиля заменили диски. За 15 лет купе стало частью ландшафта: краска облупилась, стекла помутнели, а двери покрылись плесенью.

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Сотрудник автосалона заявил в соцсетях, что Dodge Viper впервые привезли в 1996 году, когда на одометре было 12 миль (19 километров). С тех пор суперкар установили в качестве стелы и не использовали по назначению. Подтверждают эту точку зрения фотографии подкапотного пространства: двигатель V10 на месте, однако птицы забирались внутрь через воздуховоды и обустраивали гнезда!

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Остается загадкой, зачем владелец дилерского центра использует в качестве вывески новый и технически исправный автомобиль. Для маркетинговых функций мог сгодиться списанный прототип без двигателя и допуска на дороги общего пользования. В любом случае, теперь Dodge Viper ждёт кропотливая реставрация: понадобится детейлинг-мойка, замена оптики, а также полный перекрас кузова.

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В Audubon Chrysler обещают, что после восстановления автомобиль займёт свое законное место, а возвращение к товарному виду не затянется. Всё зависит от подхода заказчика: скорее всего плесень испортила не только панели снаружи, но и пробралась в салон, а значит реставрация может быть длительной и дорогой.

Обычно появление плесени свидетельствует о том, что автомобиль пережил наводнение. Однако в Кентукки жаркий и влажный климат, так что после 15 лет под открытым небом пластиковые элементы приходят в негодность сами собой.