Volkswagen удивил ценами нового Multivan T7 с полным приводом. В Европе стартовали продажи минивэнов с подключаемыми задними колёсами. Традиционная схема с муфтой осталась в прошлом: отныне полноприводный Multivan называется eHybrid 4Motion, а в приводе задних колёс отдельный 136-сильный электромотор. Сложная трёхмоторная система повлияла на ценообразование: базовый Volkswagen с четырьмя ведущими колёсами стоит 70 700 евро!

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В основе нового Volkswagen Multivan T7 легковая платформа MQB, а развитие коммерческих шасси отдано на откуп концерну Ford. В течение трёх лет семейство T7 выпускалось только с передним приводом, причём сначала ставку сделали на гибрид, а дизельные версии подоспели не сразу. Силовая установка eHybrid 4Motion состоит из бензинового турбомотора 1.5 (177 сил), электромотора (115 сил), встроенного в 6-ступенчатый «робот», электродвигателя сзади (136 сил) и тяговой батареи на 19,7 киловатт-часа.

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Пиковая отдача системы — 245 сил и 350 Нм. Запас хода на электротяге — до 95 километров (WLTC), а в гибридном режиме минивэн способен набрать 200 км/ч. Volkswagen утверждает, что полный привод активен даже при разряженной батарее: в таком случае передний электродвигатель перейдёт в режим генератора и пополнит запас аккумулятора за счёт бензинового агрегата. На стоянке Volkswagen Multivan eHybrid может запитать внешние электроприборы.

Как и ожидалось, полный привод доступен не только для «Мультивэна», но и для кемпера California. Такой Volkswagen бывает с длинной базой и подъёмной крышей, поэтому цены стартуют с 77,8 тысячи евро. Если увлечься в конфигураторе, то цена автодома легко приблизится к шестизначным отметкам.