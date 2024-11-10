Volkswagen готовится к отказу от популярного мотора 1.4 TSI. В открытой базе Минпромторга Китая появились сведения об обновлённом Golf. Из документов следует, что после локальной модернизации хэтчбек лишится двигателя 1.4 TSI EA211: ему на смену придёт более современный агрегат 1.5 TSI EA211 Evo. Важный нюанс: китайский Golf — последняя модель фирмы Volkswagen, которая доступна с этим турбомотором, то есть эпоха вот-вот уйдёт.

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Турбомотор 1.5 TSI EA211 Evo дебютировал в 2016 году: его главная особенность — работа по экономичному циклу Миллера. Также этот двигатель отличается турбокомпрессором с изменяемой геометрией, а Volkswagen заявляет о лучшей топливной экономичности и экологичности. Прогресс по отдаче символический: в случае с «восьмым» Golf мощность увеличится на 10 лошадиных сил.

В Китае с 1,5-литровым двигателем будет работать тот же 7-ступенчатый преселективный «робот». В Европе есть и версии с 6-ступенчатой «механикой», но в Поднебесной такая связка не востребована. По аналогии с «глобальным» Golf, китайский хэтчбек ждёт смена передней маски, а клиенты смогут выбирать между обычным обвесом и пакетом R-Line.

В настоящий момент цены на китайские Volkswagen Golf стартуют со 132 тысяч юаней (17,1 тысячи евро) с учётом скидок. Европейцам о таких прайс-листах только мечтать, ведь в Германии базовый Golf стоит от 28,3 тысячи евро, а оснащён он проще.