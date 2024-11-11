Новый дешевый электромобиль GAC полностью раскрыт до премьеры

В открытой базе Минпромторга Китая появились фотографии и характеристики Aion UT: недорогого хэтчбека, который станет самым доступным в линейке. Публичная премьера ожидается 15 ноября на автосалоне в Гуанчжоу, но основные сведения уже есть. По предварительным данным Aion UT получит литий-железо-фосфатные аккумуляторы и будет стоить не более 100 тысяч юаней (14 тысяч долларов).

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Длина/ширина/высота хэтчбека GAC равны соответственно 4270/1850/1575 миллиметрам, колёсная база — 2750 миллиметров. Снаряженная масса составит около полутора тонн, что намекает: на старте продаж возможности выбора батареи не будет. Под капотом могут быть идентичные по мощности (136 лошадиных сил) электромоторы двух разных производителей.

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Автопроизводитель предложит 16- или 17-дюймовые колёса, двухцветную окраску кузова и панорамный люк. Судя по снимкам, уже в базовой комплектации будут полностью светодиодные фары и фонари, а также легкосплавные диски. Изначально Aion UT задумывался, как «глобальная» модель, но заградительные пошлины могут вынудить изменить стратегию.

На китайском рынке новинке GAC предстоит соперничать с BYD Dolphin и Seagull, Wuling Bingo, а также Geome Xingyuan от Geely. Все эти модели стоят в пределах 100 тысяч юаней, а дилеры регулярно предлагают скидки.