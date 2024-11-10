Минивэн Hyundai Staria лишился дизеля на важном рынке. Из немецкого конфигуратора марки тихо исчез популярный двигатель 2.2 CRDi: теперь все варианты доступны только в виде самозаряжаемого гибрида с бензиновым двигателем 1.6 и электродвигателем, встроенным в 6-ступенчатый автомат. Такая Hyundai Staria не может буксировать прицеп (исчезло тягово-сцепное устройство), но по расходу горючего паритет (7,6 литра на 100 километров в смешанном цикле WLTP).

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Дизельная Hyundai Staria уступала по мощности (177 сил), но превосходила гибрид по крутящему моменту (430 Нм). Пиковая отдача бензин-электрической системы в Германии составляет 225 лошадиных сил и 367 Нм. В Южной Корее мощность на 20 лошадиных сил выше. Выбирать тип привода нельзя: гибрид может быть только с передней ведущей осью, тогда как дизельный минивэн за доплату предлагал трансмиссию с муфтой сзади.

В остальном Hyundai Staria Hybrid не отличается от предшественника. Как и прежде, доступны девятиместные и семиместные конфигурации, причём базовый вариант стоит те же 48 100 евро, за комплектацию побогаче нужно выложить 53 600 евро, а трёхрядная топ-версия Signature потянет на 57 550 евро без учёта «допов». Таким образом, корейский минивэн заметно доступнее Volkswagen Multivan T7.

В других частях света дизельные Hyundai Staria пока остаются, а отказ от мотора на «тяжёлом» топливе в Европе можно связать со скорым введением экостандарта «Евро-7». Интересно, что электрические фургоны ST1 в этом регионе будут продаваться под брендом Iveco.