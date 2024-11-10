Lamborghini объявила об ажиотажном спросе и очередях. По итогам трёх кварталов 2024 года выручка увеличилась на 20%, а количество переданных клиентам автомобилей выросло на 8,6% (до 8411 штук). Спрос на новинки Lamborghini таков, что листы ожидания расписаны на годы вперед: Urus придётся ждать до конца 2025 года, Revuelto — до 2027 года. Глава компании Стефан Винкельманн связывает успехи с обновлением модельного ряда в последние полтора года.

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Lamborghini Urus перешёл на подключаемую гибридную систему и изменился внешне, но покупателей апгрейд не отпугнул. Хотя кроссовер находится во второй половине жизненного цикла, заказов настолько много, что клиентам придётся либо согласиться на ожидание до 2026 года, либо искать машины из наличия и переплачивать. Похожая ситуация с Revuelto, с той лишь разницей, что очередь растянулась до 2027 года.

Суперкар Lamborghini Temerario можно заказать с сентября, и пока статистики нет: в Санта-Агата-Болоньезе ограничились сообщением, что купе получило «очень позитивный отклик публики». У итальянской марки обновилась вся линейка моделей, поэтому успешные продажи отчасти ожидаемы. Однако другие бренды Volkswagen Group в минусе: падение продаж фиксируют и Porsche, и Audi, и Bentley.

К концу десятилетия гамму Lamborghini начнут дополнять электромобили. Первенец бренда без двигателя внутреннего сгорания станет серийным к 2028 году: ожидается, что четвёртой моделью станет повседневный гран-турер с посадочной формулой 2+2 и солидным дорожным просветом.