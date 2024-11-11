В продаже появился ВАЗ-2109, который никогда не ставили на учет

В Москве в продаже появился ВАЗ-2109, который за 27 лет ни разу не ставили на учет в ГИБДД. Об этом пишет Motor.ru.

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Отмечается, что «девятка» так и не получила номера. Кроме того, у автомобиля нет задних зеркал и дворников, а из «дополнительных» опций есть только прикуриватель и отопитель. Машина прошла 913 км, также на нее оформляли страховку. На авто нет следов коррозии, салон также оказался в хорошем состоянии.

Автомобиль получил 1,5-литровый двигатель на 70 л.с. и «механику». Приобрести машину продавец предлагает за 2,5 млн рублей.

До этого были названы пять автомобилей с пробегом, с которыми не хотят расставаться россияне.

В «АвтоСпецЦентре» рассказали, что на рынке «вторички» в топ самых востребованных автомобилей входят модели Changan CS35, JAC J7, Geely Atlas Pro, Haval Jolion и Changan CS35 Plus. По словам экспертов, эти модели редко попадают в ДТП и долго остаются в хорошем техническом состоянии. Также наличие широкой сети дилерских центров в России играет на руку китайским компаниям, говорят эксперты.