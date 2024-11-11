В Москве появился в продаже уникальный «Гелик» за 130 млн рублей. В автосалоне на Кутузовском проспекте доступен удлиненный броневик на базе версии G 500 4x4². Вездеход дорабатывали в немецком ателье Alpha Armouring: специалисты защитили салон по классу B4, растянули раму, сделали надстройку в задней части кузова и добавили аксессуары для офф-роуда. На одометре «Гелика» 2016 года выпуска около 17,5 тысячи километров.

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Исходный Mercedes-Benz G 500 4x4² сам по себе малотиражный: такие внедорожники выпускались менее двух лет. В данном случае исходную модель подвергли многоступенчатому тюнингу: есть элементы Brabus и Mansory, удлинённый и бронированный кузов Аlрhа Аrmоuring, переделанный салон (теперь посадочная формула 2 + 2 + 2), а также «допы» вроде шноркеля и лебёдки.

© Avito.ru

© Avito.ru

© Avito.ru

© Avito.ru

© Avito.ru

© Avito.ru

© Avito.ru

На втором и третьем рядах установлены мультиконтурные кресла с массажем, памятью настроек, электрорегулировками и индивидуальными тачскринами для регулировок. Также добавлен мини-бар, монитор с Apple TV и аудиосистема Вurmеstеr. Впрочем, информационно-развлекательная система за восемь лет успела устареть. По технике заявлено соответствие исходной спецификации: есть понижающая передача, блокировка дифференциалов и система контроля давления в шинах.

За кастомизированный внедорожник хотят выручить 130 миллионов рублей, то есть броневик стоит вчетверо дороже нового Mercedes-AMG G 63 в рестайлинге 2024 года! Впрочем, обновлённых «Геликов» в России уже достаточно, а пуленепробиваемых шестиместных G 500 4x4² больше нет.