Эксперты автомобильной системы Pango Cars рассказали "Российской газете", что в октябре 2024 года Chery занял первое место среди всех продаваемых китайских марок на рынке авто с пробегом в дилерском сегменте. На долю этого бренда пришлось 51% от всех продаж. На втором и третьем местах по продажам с большим отрывом расположились Haval (13%) и Geely (12%). Топ-5 замыкают Exeed (6%) и Omoda (4%). За указанный период в сравнении с октябрем 2023 года автомобили брендов из Поднебесной на вторичном рынке покупали в два раза больше.

Чаще всего китайские машины с пробегом в октябре приобретали в диапазоне от 1,5 млн до 2 млн рублей. Их количество составило более трети - 36%. Пятая часть автолюбителей приобретали транспортное средство от 2 млн до 2,5 млн рублей (22%). Немного меньше (18%) составили продажи машин ценой до 1 млн рублей. Автомобили по стоимости свыше 2,5 млн рублей смогли позволить себе 13% россиян. Лишь десятая часть покупала машины с пробегом от 1 млн до 1,5 млн рублей (10%).

"Повышение интереса к автомобилям с пробегом китайских брендов связано, в первую очередь, с дефицитом иномарок привычных брендов на рынке, и рост спроса продолжит расти. Россияне также рассматривают китайские модели на вторичном рынке, на которые еще действует гарантия, поэтому чаще всего покупают автомобили возрастом до 5 лет", - комментирует пресс-служба автомобильной системы Pango Cars.

В октябре 2024 года основная часть продаж пришлась на автомобили китайских брендов возрастом до 5 лет (74%). 13% пришлось на машины возрастом от 6 до 10 лет, и старше 10 лет - 15%.

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Если говорить о пробеге, то в прошлом месяце чаще всего покупали автомобили с пробегом из КНР до 50 тысяч км (53%). Далее по популярности идет пробег от 50 тысяч до 100 тысяч км - 26% и 100 тысяч до 150 тысяч км (12%). Транспортные средства с пробегом свыше от 150 тысяч км проданы 9% россиянам.

Почти все проданные автомобили с пробегом китайских марок в октябре 2024 года - пятидверные внедорожники (88%). Всего 6% продаж пришлись на седаны и 4% пятидверные хэтчбэки.