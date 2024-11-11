Mazda подтвердила скорый дебют роторного спорткара

Главный дизайнер марки Масаси Накаяма заявил, что производство купе с таким типом силовой установки запустят «в не столь отдаленном будущем». Специалист дал понять: прошлогодний концепт Mazda Iconic SP имеет все шансы на серийное воплощение.

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«Это не какой-то там шоу-кар», — подчеркнул господин Накаяма. Новинке прочат «чистый» дизайн и бензиновый двигатель Ванкеля в составе гибридной системы.

Mazda Iconic SP дебютировала в октябре прошлого года на автосалоне в Токио. У концепт-кара был роторный мотор в роли генератора, а колёса вращал электродвигатель мощностью 370 лошадиных сил. Было заявлено, что двигатель Ванкеля способен работать на углеродо-нейтральном топливе с десятикратным снижением выбросов.

Схема с последовательно-гибридной системой с роторно-поршневым двигателем реализована на кроссовере Mazda MX-30, поэтому сомневаться в реальности воплощения аналогичной системы на спорткаре не приходится. Остаётся открытым вопрос позиционирования купе: возможно, Iconic SP заменит родстер MX-5/Miata, возможно, две модели какое-то время будут продаваться вместе.

По предварительным данным серийная версия роторного спорткара появится не раньше 2026 года. Однако сохранить все достоинства MX-5 на гибриде точно не удастся: снаряженная масса может увеличиться как минимум на четверть тонны! Впрочем, длительное производство актуального родстера с «атмосферником» в условиях жестких эконорм под вопросом.