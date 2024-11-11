Ford вернул в гамму базовый внедорожник Bronco на штамповках. После трёхлетнего перерыва в линейке снова появилась небогатая версия без алюминиевых дисков. Такой Ford Bronco стоит 39 980 долларов (с учётом доставки). Оснащение стало богаче: даже у базового внедорожника виртуальная приборная панель на 12-дюймовом экране, улучшенная звукоизоляция, а у четырёхдверки появились дополнительные дефлекторы обдува для задних пассажиров.

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Другое нововведение — появление опциональной матовой пленки, которую можно нанести с завода поверх любого цвета Ford Bronco. Единственное исключение — версия Raptor. Также обновилась аудиосистема: за доплату «голубой овал» стал устанавливать новый комплекс с сабвуфером, более мощным усилителем и дюжиной динамиков (было — до 10 динамиков). Средние комплектации Big Bend и Heritage подорожали на 740 и 920 долларов соответственно.

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В начальных комплектациях у Ford Bronco 2,3-литровый турбомотор EcoBoost, 7-ступенчатая «механика» и тканевый салон. Любопытно, что неокрашенные зеркала заднего вида, расширители колесных арок, дверные ручки, решётку радиатора и съёмную крышу можно заказать в составе пакета: такая опция пользуется спросом у энтузиастов офф-роуда. Покупатели вездехода с пакетом Sasquatch оценят новые «грязевые» 35-дюймовые шины Goodyear, которые стали тише на шоссе.

Поставки Ford Bronco 2025 модельного года начнутся зимой. Как и прежде, на вершине линейки находится «заряженная» четырёхдверная версия Raptor с 3,0-литровым V6 за 90 тысяч долларов.