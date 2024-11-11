Российский Dongfeng объявил большие скидки на автомобили

Автомобили Dongfeng стали доступнее для российских покупателей. Так, семиместный кроссовер Dongfeng 580 подешевел на 130 000, так как размер установленной головным офисом выгоды отныне достигает 350 000 рублей. Таким образом, приобрести вседорожник можно по цене хорошо упакованной Lada Vesta — за 2 149 000 рублей.

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Для топовой версии седана Dongfeng Aeolus Shine Max, который можно считать альтернативой Toyota Camry, введена скидка на сумму 391 000 рублей. Поэтому флагманский вариант будет предлагаться дилерами за 2 599 000 рублей.

У пикапа Dongfeng DF6 размер дисконта зависит от выбранной комплектации: в исполнении Comfort её размер теперь составляет 350 000 (+50 000), Premium — 300 000 (+150 000), Luxury — 450 000 (+150 000).

В результате стоимость грузопассажирской модели «поднебесного» бренда отныне равняется 2 949 000 — такие данные приводит издание «Автоновости дня» по итогам мониторинга российского рынка.

Ранее переписала прайс-листы марка Chery, притом изменения оказались серьёзными — это редакция Quto выяснила, проведя регулярный мониторинг российского авторынка.