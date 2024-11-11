Автоэксперт рассказал, чем теперь грозит потеря ключа от машины

При потере ключа возрастает риск угона автомобиля, поэтому нужно заранее установить на машину современными средствами защиты: от установки новых систем сигнализации до использования специальных GPS-меток. Если же владелец автомобиля потерял ключи, не нужно самостоятельно вскрывать дверь, проникать в салон или заводить двигатель, так как любые механические повреждения потребуют ремонта. Об этом "Российской газете" рассказали эксперты ГК "АвтоСпецЦентр".

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"Лучше обратиться в официальный дилерский центр, подтвердить право собственности на автомобиль и получить дубликат ключей. Если документов нет в наличии, владельцу автомобиля достаточно показать ПТС в электронном виде", - добавили специалисты.

В то же время генеральный директор компании "БериАвто" Ислам Альсултанов добавляет, что самостоятельно разбивать стекла или ломать замки не рекомендуется, так запустить двигатель без ключа не получится.

"По закону процесс вскрытия автомобиля должен осуществляться после предоставления владельцем документа, подтверждающего право собственности. Если есть подозрение на кражу ключа, нужно заранее подать заявление в полицию, чтобы при возможном угоне авто получить компенсацию от страховой компании. При этом владельцы современных автомобилей легко могут получить запасной комплект с перепрограммированным чипом в дилерском центре, что позволит эксплуатировать машину в прежнем режиме и минимизировать риск угона", - отметил он.

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