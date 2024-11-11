Эксперты назвали критически важные моменты при подготовке авто к консервации

Если автовладелец планирует оставить машину на зимние месяцы в гараже или на автостоянке, нужно обязательно провести сезонную консервацию двигателя. Это позволит избежать неприятностей после длительного простоя.

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Как поясняет портал "АвтоВзгляд", консервацию нужно проводить комплексно: для этого необходимо обслуживать самые важные узлы. Для этого стоит позаботиться о топливном тракте, контуре охлаждения двигателя и его системе смазки.

Перед консервацией бак автомобиля нужно полностью заправить. Это поможет избежать образования конденсата, приводящего к коррозии. Можно добавить в топливо специальную присадку-стабилизатор, которая сохранить все качества горючего.

Также необходимо полностью заполнить систему охлаждения двигателя. Эксперты советуют проверить уровень антифриза и его состояние: если он старый или загрязненный, лучше его заменить. Кроме того, стоит проверить герметичность гидравлического контура и посмотреть, целы ли резиновые шланги.

При консервации мотора обязательна замена масла. Делать это нужно после основательной очистки системы смазки и максимального слива отработки. Для этого в сервисах используют мягкие промывки двигателя, которые постепенно растворяют и удаляют отложения из системы. С их помощью можно хорошо прочистить, в том числе, узкие маслопроводы.

Здесь очень важно подобрать правильную промывку. Например, для застарелых отложений есть "усиленные" составы, которые хорошо растворяют плотные шламовые и лаковые отложения, а также убирают побочные проблемы, вызванные загрязнением системы смазки. В частности, шумы в приводе цепи или стук гидрокомпенсаторов.

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