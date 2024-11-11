Япония смягчила санкции на поставки некоторых авто в Россию

Теперь в Россию из Японии возможна поставка так называемых "мягких гибридов" - обычных авто с ДВС, но дооснащённых высоковольтным стартер-генератором, который, как правило, задействуется при старте - в момент наибольшей нагрузки на двигатель. Таким образом снижается потребление топлива и повышается экологичность.

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Купить на аукционах и доставить в Россию можно такие автомобили, как Honda Insight с двигателем объёмом 1.5 литра, Suzuki Solio, Ignis, Swift, Hustler, Alto, Xbee, а также Honda CR-Z и Nissan Dayz, пишет "Владивосток онлайн" со ссылкой на эксперта в области покупки подержанных авто из Японии Дениса Малых. Он отметил, что тарифы на эти автомобили остаются такими же, как и для других разрешенных к ввозу в Россию машин.

"Японские компании сталкиваются с падением спроса на свои машины, и для них важно продолжать вести бизнес. Поэтому они начинают ослаблять ограничения, но не могут сразу снять все санкции", - объяснил специалист ситуацию со снятием ограничений. - отметил Малых.

Ранее "РГ" писала, что экспорт автомобилей из Японии в Россию по итогам сентября вырос на 132,2%.

При этом ряд экспертов считает, что говорить об ослаблении санкций со стороны Японии преждевременно, а разрешение на поставки "мягких гибридов" в Россию связано с новым прочтением запретов: они касались обычных гибридов, но японские участники рынка опасались попасть под санкции и перестраховывались, не поставляя даже авто с частичной электрификации за счёт 48-вольтного стартер-генератора. Теперь продавцы осмелели из-за, возможно, почти критической ситуации с продажами, поэтому идут на относительно рискованные шаги, и не исключено, что с оглядкой на изменение в политической сфере США - основного инициатора и законодателя санкций.