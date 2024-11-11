Honda, Toyota и Mitsubishi вернутся в Россию? Япония смягчает санкции

Япония смягчает антироссийские санкции и позволит импортировать в РФ некоторые модели автомобилей.

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Правда ли это, какие модели разрешили ввозить, как это повлияет на российский рынок?

Что изменилось в японских санкциях

Япония смягчила санкции и разрешила ввоз в Россию некоторых гибридных автомобилей, ранее находившихся под запретом. Эксперт в области покупки подержанных авто из Японии Денис Малых рассказал, что послабления коснулись так называемых мягких гибридов — автомобилей, у которых есть электрический двигатель, однако он не является основным.

Токио запретил экспорт некоторых новых и подержанных автомобилей в Россию в августе 2023 года. Под запрет попали все гибриды и электрокары, а также машины с объемом двигателя больше 1,9 л. Объем автоимпорта через Владивостокскую таможню резко упал, однако через год восстановился — в сентябре был установлен рекорд 2024 года, оформили почти 27 тысяч автомобилей, абсолютное большинство из них пришло из Японии.

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин считает, что Япония могла смягчить санкции против России, разрешив импортировать «мягкие» гибриды, из-за проблем со сбытом продукции, писал NEWS.ru.

«Я думаю, это связано с проблемами сбыта продукции. Потому что китайский автопром захватывает мир, и места для всех остальных, в частности для японцев, уже не остается. Они борются за Россию как за рынок сбыта», — считает Делягин.

Какие японские автомобили вернутся в Россию

Малых отметил, что гибриды, разрешенные к ввозу, больше подходят для жителей Дальнего Востока и Сибири, где популярны авто с правым рулем. В европейской части России они менее востребованы.

«Это популярная Honda Insight (1,5 л), а также модели Suzuki Solio, Ignis, Swift, Hustler, Alto, Xbee, а также Honda CR-Z и Nissan Dayz. Тарифы на эти автомобили остаются такими же, как и для других разрешенных к ввозу в Россию машин», — рассказал Малых.

Запрет на экспорт также снят с таких моделей, как Honda Fit, Suzuki Wagon, Mazda (Flair, Carol), Mitsubishi (Delica D:2, Delica Mini, eK X); а также гибридные «европейцы»: Mercedes E Class, C Class; Audi A3, Q3, F3. Под смягчение попали только комплектации с гибридным двигателем.

О возвращении Toyota на российский рынок не сообщалось.

Как смягчение санкций повлияет на авторынок в России

Автоэксперты уверены, что смягчение в позиции японских автодилеров положительно повлияет на рынок.

«Спрос на эти автомобили появится, и их цены немного снизятся, так как они перестанут быть санкционными. Однако это снижение не будет значительным», — предупредил Малых в разговоре с VLADIVOSTOK1.RU.

Он отметил, что Россия является важным рынком для японского автопрома и, хотя Япония не может сразу снять санкции, власти в Токио будут постепенно их смягчать.