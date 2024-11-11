УАЗ запускает спецприемку ключевых узлов

Ульяновский автозавод запустил программу контроля качества агрегатов.

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«В механосборочном производстве разработан глобальный план повышения качества и контроля производимого продукта. Приёмо-сдаточные испытания являются первым шагом. Следующий этап — это контрольные разборки, предъявительский контроль производимых изделий и другие процессы, способствующие повышению качества готовых изделий», — отметил директор по качеству ООО «УАЗ-Механосборочное производство» Антон Зименков.

Как стало известно редакции Quto, приёмо-сдаточные испытания состоят из четырёх ключевых этапов. Первый — это контроль соответствия технологическим процессам, второй — это совместные испытания, в ходе которых воссоздаются реальные условия эксплуатации, плюс проверяются обкатка, герметичность, уровень шума и внешний вид.

В программу также входят выборочный контроль поступающих на сборку изделий и летучий контроль деталей на участках механической обработки. Притом специалисты Дирекции по качеству предприятия разработали индивидуальные чек-листы для каждого сборочного участка.

В процессе проверки используются контрольные приспособления: тепловизоры, ультрафиолетовые фонари, предельные ключи и другие измерительные приборы. Программа контроля качества обеспечивает соответствие не только готового изделия, но и каждого этапа производства.

Кроме того, ПСИ будут внедрены для всех сборочных узлов, выпускаемых ООО «УАЗ-Механосборочное производство», включая задние и передние мосты, а также тормозные механизмы. Это позволит самым радикальным образом повысить качество готовых автомобилей.

Ранее Ульяновский автозавод усовершенствовал раздаточные коробки. Как сообщает пресс-служба российского автопроизводителя, агрегат нового образца отличается повышенной надёжностью и улучшенными эксплуатационными характеристиками.