В России прошел старт продаж обновленного Geely Monjaro

Как удалось выяснить "Российской газете", у частников в РФ появился обновлённый Geely Monjaro 2025 модельного года, который только-только вышел на китайский рынок.

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Внешне обновлённый Geely Xingyue L отличается от предшественника выпуклой решёткой радиатора и шильдиком из светлых составляющих. Изменений в салоне больше: новый центральный тоннель - он стал выше, лишился ручки с пассажирской стороны, получил новый селектор и иную компоновку клавиш вокруг него. Из-под центральных дефлекторов убрана панелька с физическими кнопками, кнопка запуска двигателя переехала ближе к рулю.

Также у обновлённого "Монжаро" изменились цвета отделки - гамма представлена бежевым коричневыми вариантами, а у заднего дивана появился электропривод регулировки наклона спинки.

Силовой агрегат обновлённого Geely Monjaro представлен двухлитровым турбомотором мощностью 238 л.с. и "автоматом". Привод - полный.

Модель представлена в комплектации Exclusive, которая оценена в 4,9 млн рублей. Дореформенный кроссовер у официальных дилеров можно купить за 4 327 000-4 933 000 рублей (РРЦ без учёта акций).

Ранее "РГ" сообщала, что Geely Monjaro одержал победу в главной номинации "Автомобиль года" по версии премии "Топ-5 Авто".