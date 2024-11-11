Lotus объявил о сокращении рабочих

Представитель марки Lotus подтвердил британским журналистам информацию о новой волне увольнений, которая затронет до 200 рабочих мест. Об этом сообщает британский журнал AutoExpress.

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Это решение стало очередным шагом после сокращения сотрудников летом 2023 и в январе текущего года. Увольнять работников пришлось на фоне четырехкратного сокращения плана продаж: по итогам года выпустят не более 12 тысяч машин, хотя изначально хотели собрать 55 тысяч электрокаров и спорткаров.

В заявлении, сделанном для AutoExpress, представитель автокомпании подчеркнул, что текущее сокращение рабочих мест нужно для обеспечения правильной организационной структуры, позволяющей наладить устойчивую деятельность компании. В Lotus планируют улучшить внутренние процессы для достижения долгосрочных целей, а также адаптироваться к изменяющимся условиям рынка.

Производитель спорткаров рассказал, что сокращение никак не повлияет на текущие заказы, компания по-прежнему сосредоточена на поставке автомобилей клиентам.

В Lotus также отметили, что к 2027 году они планируют выпустить электрический спортивный автомобиль Type 135 после презентации его в 2026.