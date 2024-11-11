Раскрыта дата премьеры обновленного УАЗ "Патриот"

Как удалось выяснить "Российской газете", премьера обновлённого УАЗ "Патриот" должна состояться в ноябре 2025 года. Об этом редакции "РГ" рассказал осведомлённый источник на Ульяновском автозаводе.

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Также он отметил, что внедорожник дебютирует как с бензиновым двигателем, так и с новым дизелем. Предполагается, что дизель является производной от двухлитрового двигателя, устанавливаемого на Sollers Argo.

В версии на "Патриоте" отдача, по предварительной информации источника "РГ", составит 136 л.с. На "Арго" мотор 2.0 выдаёт 130 л.с.

Также в рамках обновления УАЗ "Патриот" получит новую 6-ступенчатую МКП , светодиодные фары, "радикально эффективнее" нынешней оптики, и фонари, новые переднюю панель, рулевое колесо, центральный тоннель.