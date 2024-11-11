В Белоруссии выстроились очереди за Lada Vesta NG после падения цен

В Беларуси выстроились очереди за Lada Vesta NG после падения цен. Портал Quto.ru выяснил, что седаны с системой стабилизации продают со скидками за 42 900 белорусских рублей (1,28 миллиона российских рублей). Дисконт составляет минимум пять процентов. Вдобавок, продавцы готовы подарить «допы» вроде зимних шин. Для сравнения в России базовый седан Lada Vesta NG стоит на 250 тысяч рублей дороже, а получить подарки от дилера сложнее.

Щедрость белорусских дилеров Lada объясняется стремлением отобрать долю рынка у Geely. Китайская марка продает Emgrand по цене от 54 500 белорусских рублей (1,62 миллиона российских рублей), причём дилеры готовы подарить зимние шины, коврики и брызговики. После серии дисконтов Vesta NG оказалась заметно доступнее, но свои козыри у «китайца» есть.

Пока АвтоВАЗ не продаёт у соседей комплектации с вариатором: вся продукция доступна только с 5-ступенчатой «механикой». Ещё одно упущение — ограниченное число вариантов сборки Lada Vesta NG, большинство машин с минимальным набором оборудования. С другой стороны, разница между базовой «Вестой» и оснащённым Geely составляет до 50%, поэтому своих клиентов АвтоВАЗ находит, а некоторые версии и вовсе в дефиците.

Если сравнить цены на всю продукцию АвтоВАЗа в России и Беларуси, то окажется, что у соседей дешевле все модели от Granta до Largus. Летом экономия могла составить до 400 тысяч рублей! Однако привозить автомобили Lada из-за границы вряд ли целесообразно, ведь напрямую купить автомобиль нельзя.