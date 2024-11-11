В России подорожали все версии седана Solaris HS – от 10 тыс. до 163 тыс. рублей. С 11 ноября в России произошло значительное подорожание седана Solaris HS (аналог Hyundai Solaris), который выпускают на бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге. В новом прайс-листе цены выросли от 10 000 до 163 000 рублей в зависимости от комплектации.

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Так, в базовой версии Active Plus с 1,4-литровым бензиновым двигателем мощностью 100 л.с. и механической коробкой передач цена увеличилась на 10 000 рублей и теперь составляет 2 020 000 рублей. Версия с автоматом подорожала на 89 000 рублей, и её новая цена — 2 120 000 рублей.

Больше всего изменились цены на седан в спортивной комплектации Sportline. В версии Comfort с механикой цена выросла на 163 000 рублей и достигла 2 195 000 рублей, в той же версии с автоматом – на 129 000 рублей, и теперь машина в этой версии обойдется в 2 295 000 рублей. При этом стоимость версии Elegance выросла на 131 000 рублей и достигла 2 470 000 рублей.