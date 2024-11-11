Минпромторг предложил отсрочку уплаты утилизационного сбора для автоконцернов. Минпромторг России предложил перенести уплату утилизационного сбора за IV квартал 2024 года и I-III кварталы 2025 года на конец следующего года. Это следует из проекта постановления правительства.

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Такое же решение о переносе сроков уплаты утилизационного сбора на конец года принималось в 2022, 2023 и 2024 годах в целях поддержки автопроизводителей, заключивших специальные инвестиционные контракты (СПИК). В начале октября 2024 года председатель комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов также предложил перенести срок уплаты сбора в 2025 году на конец года, что поможет решить проблему дефицита оборотных средств у автопроизводителей, как это происходило в предыдущие годы.

Мнение эксперта Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»: