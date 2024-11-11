Новый Chery Tiggo 4 добрался до автосалонов

Chery отгрузила в автосалоны новый доступный кроссовер Tiggo 4. Модель хоть и стоит чуть дороже Tiggo 4 Pro, который в настоящее время распродают со скидками, но все же является одним из самых доступных кроссоверов Chery. Новинка предложена в трех комплектациях и с безальтернативной связкой 147-сильного турбомотора объемом 1,5 литра и «робота». Привод только передний. Цены лежат в диапазоне от 2 330 000 до 2 630 000 рублей, однако Chery предлагает купить модель с прямыми скидками. Как выяснил «Автостат», автомобили уже поступили к дилерам, в том числе в «Авилон».

© Motor.ru

С учетом скидок по маркетинговым программам начальная цена нового Tiggo 4 составляет 2 050 000 рублей, при этом версии с механической коробкой у этой модели нет. Зато она есть у Tiggo 4 Pro, который пока еще в строю: этот кроссовер с «атмосферником» на 113 лошадиных сил и «механикой» стоит сейчас 1 660 000 рублей с максимальной выгодой, то есть разница составляет 390 тысяч рублей. Если же сравнивать цены на одинаковые модификации со 147-сильным турбомотором и роботизированной коробкой передач, то разница будет всего 50 тысяч рублей.

© Chery

© Chery

© Chery

© Chery

© Chery

На старте продаж новый Chery Tiggo 4 предложат в трех комплектациях: упомянутой базовой за 2 050 000 рублей, «средней» за 2 170 000 рублей и топовой за 2 350 000 рублей (все цены указаны с учетом скидок по действующим программам).

В список стандартного оснащения входят 10,25-дюймовый экран мультимедийной системы, «зимний» пакет, который включает подогрев руля, передних кресел, форсунок стеклоомывателя и лобового стекла, аудиосистема с шестью динамиками и автоматическое запирание дверей. В более продвинутой комплектации предусмотрены камеры кругового обзора, наружные зеркала с электроприводом, семь подушек безопасности, включая центральную, двухзонный климат-контроль и беспроводная зарядка.

В «топе» же у Tiggo 4 есть комплекс систем активной безопасности, которых насчитывается семь штук. Это усовершенствованная система автоматического экстренного торможения (AEB) с функцией распознавания пешеходов и велосипедистов, система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW), система автоматического экстренного торможения, адаптивный круиз-контроль, мониторинг слепых зон, система помощи при смене полосы (LCA), интеллектуальная система управления дальним светом фар (IHC), а также система оповещения о перекрестном движении сзади (RCTA).

На модель распространяется полноценная гарантия автопроизводителя сроком пять лет либо 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше.