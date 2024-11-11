Эксперт протестировал Skoda Octavia и дал комментарии по надежности

При ограниченном в 900 тысяч рублей бюджете эксперт "За рулём" Александр Виноградов рекомендовал присмотреться к Skoda Octavia A5 2011-2012 годов выпуска. Он назвал версии, которые порадуют исключительной надёжностью.

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Большая часть предложений на вторичке оснащена бензиновым атмосферником 1.6 литра мощностью 102 л.с. Этого маловато для динамичной езды, но зато двигатель очень надёжен. Самым слабым местом можно считать водяной насос, ресурс которого 120-130 тысяч км.

Также есть варианты Skoda Octavia с двигателем 1.8 турбо с отдачей 152 л.с. Турбины хватит на четверть миллиона км, а вот цепь, скорее всего, потребует замены после 50 тысяч км.

Из коробок лучше выбирать МКП или классический "автомат".

Ранее "РГ" рассказала о главных недостатках Skoda Octavia A5 с пробегом.