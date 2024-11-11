Volkswagen ID.Unyx резко подешевел в Китае

«Совместный» кроссовер Volkswagen и JAC резко подешевел в Китае. Пресс-служба бренда объявила о скидках в размере 40 тысяч юаней (5,6 тысячи долларов): до конца декабря все комплектации ID.Unyx будут продаваться с большим дисконтом. Хотя корректировка прайс-листов подаётся, как временная, в следующем году цены вряд ли вернутся к июльским значениям, ведь на конкурентном китайском рынке новинка Volkswagen звезд с неба не хватает.

Volkswagen ID.Unyx дебютировал всего четыре месяца назад, так что распродажа затронула совсем свежую модель. С учётом дисконта кроссовер длиной 4,67 метра стоит от 170 до 210 тысяч юаней (23,6-29,2 тысячи долларов). Также покупатели могут рассчитывать на беспроцентный кредит с нулевым первоначальным взносом и бесплатное обслуживание в течение года.

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Хотя ID.Unyx и является новинкой, на самом деле речь идёт о перелицованном Cupra Tavascan образца 2023 года, а в основе кроссовера не самая современная платформа-скейтборд MEB с барабанными задними тормозами. Собирают Volkswagen на совместном заводе с компанией JAC: китайской стороне принадлежит 25% предприятия.

В базовой комплектации у Volkswagen ID.Unyx задний привод (231 сила, 310 Нм), опционально доступна полноприводная версия (340 сил, 472 Нм). В любом случае под полом батарея CATL на 82,4 киловатт-часа. Запас хода составляет 614-555 километров по оптимистичному циклу CLTC. Среди «премиальных» опций — передние кресла с массажем и аудиосистема Harman Kardon с 12 динамиками.