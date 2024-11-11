Эксперт рассказал, как избежать аварии при развороте

Мы подробно разбирались в правилах разворота, но сам по себе этот простой маневр на практике оказывается весьма сложным и продолжает ежедневно приводить к ДТП. Вернее, к ДТП приводит не сам маневр, а невнимательность к соблюдению ПДД при его выполнении. Вот, например, ситуация: водитель решил выполнить разворот на узкой дороге, подготовился к его выполнению согласно Правилам, а в итоге спровоцировал аварию и оказался ее виновником. Как так вышло и почему этого было легко избежать?

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Говоря о развороте, многие назубок знают только пункт 8.5 ПДД, который четко указывает, что «перед поворотом направо, налево или разворотом водитель обязан заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в данном направлении». Собственно, так и делается в подавляющем большинстве случаев. Но при этом в любой видеоподборке ДТП можно видеть обратную ситуацию: автомобиль впереди включает левый поворотник, а смещается к правой стороне дороги или вообще съезжает на правую обочину. Водитель, едущий сзади, начинает его опережать, не понимая, что происходит – и в этот момент первая машина начинает разворот. Результат предсказуем, различается только то, кто кому врезается в бок. А можно ли было так делать водителю, который разворачивался?

На самом деле, да, разворачиваться можно не только с левого крайнего положения, но и с правого, и даже с правой обочины, причем совершенно законно. Пункт 8.8 ПДД прямо говорит, что «если при развороте вне перекрестка ширина проезжей части недостаточна для выполнения маневра из крайнего левого положения, его допускается производить от правого края проезжей части (с правой обочины)». То есть, водитель из примера выше планировал маневр с соблюдением правил. А вот дальше забыл одну важную деталь: окончание пункта 8.8.

Чтобы не совершать ошибок при развороте, нужно помнить один простой факт: в ДТП при развороте всегда виноват тот, кто разворачивается. Для случая, рассмотренного выше, это тоже справедливо: ведь пункт 8.8 делает важную оговорку. Если водитель разворачивается из крайнего левого положения, то он должен уступить дорогу встречным автомобилям. А если разворот производится от правого края проезжей части или с правой обочины, то нужно уступить дорогу встречным и попутным транспортным средствам. Об этом и забывают водители, выезжающие на разворот: они считают, что левый поворотник – универсальное средство, которое делает их маневр понятным каждому или даже дает им приоритет над попутными автомобилями. А на самом деле поворотник никакого приоритета, конечно же, не дает, так что уступать дорогу при развороте с правого края нужно всем.