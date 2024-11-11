Стало известно, в чем Lada Iskra будет качественнее седана Vesta NG

Выяснилось, в чем Lada Iskra будет качественнее седана Vesta NG. Тольяттинский портал Avtograd News утверждает, что новая недорогая модель получит полностью оцинкованный кузов, причём металл с защитным покрытием от коррозии получит даже крыша! У седана Vesta NG панель крыши не оцинкованная, а неофициальный предшественник «Искры» — Granta FL — вовсе может похвастать оцинкованной поверхностью всего лишь 25 процентов кузова.

У актуальной Lada Granta оцинкован силовой каркас кузова и пороги. Дорестайлинговые седаны коррозионной стойкостью не отличаются: уязвимы к ржавчине и крылья, и капот, крышка багажника, и кромка лобового стекла. А вот Lada Vesta даже до обновления достойно сопротивляется коррозии, ведь у универсала оцинкованы все кузовные панели (в том числе крыша), а у седана — всё, кроме крыши.

По неофициальным данным, АвтоВАЗ может отложить старт продаж Lada Iskra на апрель 2025 года. Сдвиг сроков обусловлен сложностями «переезда» седана Granta на конвейерную линию Niva. Также инсайдеры указывают, что к моменту начала серийного производства «бюджетник» станет проще: всё дело в необходимости импортозамещения.

Ожидается, что Lada Iskra поступит в продажу в виде седана, универсала и кросс-универсала. Версия Sport задержится, зато в 2025 году полноценная «заряженная» модификация вернётся в гамму Lada Vesta. На смену французской «механике» Renault придёт китайская «шестиступка» от пока неназванного партнёра.