В России рекордно выросли продажи новых автобусов

PAZ 3204 по-прежнему самый покупаемый новый автобус в России. Российский PAZ, который занимает треть рынка автобусных продаж, занимает первую строчку с 569 реализованными автобусами. Далее следует отечественный LIAZ со значительно меньшим результатом в 290 единиц. Замыкают пятёрку китайский Yutong (264), а также российские NEFAZ и KAMAZ (104 и 100 единиц соответственно).

© Quto.ru

В модельном рейтинге лидирует также PAZ 3204, объём продаж которого в октябре составил 362 единицы. Далее расположились LIAZ 5292 (204), PAZ 3205 (130), NEFAZ 5299 (104) и Yutong ZK6128H (93).

Таким образом, за десять месяцев текущего года было продано 15 572 новых автобуса, что на 20% больше, чем с января по октябрь 2023 года.

Ранее стало известно, что в России растут продажи подержанных автобусов. С января по сентябрь 2024 года в стране продали на 7% больше автобусов с пробегом, чем за этот же период 2023 года. ПАЗ занимает лидирующее положение на рынке подержанных автобусов. Более 40% продаж приходится именно на эту марку, что в количественном выражении составляет 5 369 единиц.