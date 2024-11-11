Внедорожник Jetour Traveller получил обновленный дизайн и новый мотор 2 л. Китайский автопроизводитель Jetour готовит новый внедорожника Traveller, недавно автомобиль «засветился» в базе Министерства промышленности и информационных технологий Китая (MIIT).

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Модель получила обновленный внешний вид и мощный 2.0-литровый турбированный двигатель, что сделало ее более привлекательной для любителей бездорожья. У Traveller новый бампер, переработанная центральная решетка с хромированной планкой по центру и независимая прямоугольная оптика под тонированным пластиком. Название бренда Jetour теперь размещено над решеткой (а не по центру) и окрашено в черный цвет, что выглядит современнее.

Задняя часть машины сохранила характерный «квадратный» силуэт, однако также получит обновления — новую форму задних фонарей и высоко расположенный стоп-сигнал. Новый Jetour Traveller получил новые 19-дюймовые алюминиевые диски, расширенные колесные арки, боковые подножки другого дизайна и багажник на крыше. Длина нового Traveller составляет 4785 мм, ширина — 2022 мм, высота — 1910 мм, а колесная база — 2800 мм. Снаряженная масса модели — 1898 кг (1924 кг для некоторых вариантов). Под капотом нового Traveller 2-литровый мотор мощностью 251 л.с. Он оснащен 7-ступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением (DCT). Ожидается, что обновленная модель с новым двигателем и дизайном укрепит позиции Jetour в сегменте внедорожников.