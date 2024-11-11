Lamborghini создала уникальный Revuelto для Китая

В Шанхае представили уникальный Lamborghini Revuelto. Revuelto в исполнении Opera Unica (в переводе с итальянского — «уникальная работа») дебютировал в рамках выставки Lamborghini Esperienza Arte в Шанхае. Ярко-красный супергибрид вдохновлен звездами и разработан студией Lamborghini Centro Stile в сотрудничестве с отделением персонализации Ad Personam специально для китайского рынка.

При создании Revuelto Opera Unica дизайнеры вдохновлялись ярчайшей звездой созвездия Тельца — Альдебараном. Расцветка экстерьера с плавным градиентом из красного Rosso Efesto в черный Nero Pegaso и оранжевыми акцентными полосами потребовала дополнительных 480 часов ручной работы. Как отмечает Lamborghini, декор кузова особого Revuelto символизирует «скорость и силу».

© Lamborghini

© Lamborghini

© Lamborghini

© Lamborghini

© Lamborghini

© Lamborghini

© Lamborghini

© Lamborghini

Салон супергибрида выполнен в черном Nero Ade с красными акцентами, вторящими цвету экстерьера. Над внутренним убранством тоже работали долго и скрупулезно, потратив дополнительные 53 часа на прострочку и окантовку. В числе материалов появились текстиль Corsa-Tex и микрофибра Dinamica. Заключительный штрих — табличка Opera Unica из углепластика в цвете Rosso Efesto.

Lamborghini Revuelto дебютировал в 2023 году и стал первым плагин-гибридом из Сант-Агата-Болоньезе. В движение его приводит система HPEV (High-Performance Electrified Vehicle, собственное название Lamborghini) на базе 6,5-литрового V12. Вместе с тремя электромоторами двигатель выдает 1015 лошадиных сил. С места до 100 километров в час суперкар разгоняется за 2,5 секунды, а максимальная скорость составляет 350 километров в час.

У Lamborghini дела идут отлично, пока остальные марки Volkswagen Group переживают острый кризис. По итогам трех кварталов 2024 года выручка итальянского бренда выросла на 20 процентов. Urus распродан до конца 2025 года, а Revuelto придется ждать аж до 2027-го.