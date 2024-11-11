Lada Largus вошел в топ-10 российского авторынка

Lada Largus, выпуск которого не так давно возобновился в России, попал в топ-10 самых популярных моделей по итогам 45 недели этого года, сообщает "Автостат".

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Так, с 4 по 10 ноября россияне купили 830 новых универсалов отечественной марки.

В прошлом месяце, напомним, АвтоВАЗ реализовал 2672 Largus в пассажирском варианте, а также 907 фургонов.

Автомобиль предлагают с восьмиклапанным мотором объемом 1,6 литра мощностью 90 лошадиных сил и с 16-клапанным на 106 сил, оба работают с пятиступенчатой механической коробкой передач.

В то же время фургон комплектуется безальтернативной связкой 90-сильного агрегата и "механики". Цены лежат в диапазоне от 1 660 000 до 1 735 000 рублей за пятиместный универсал, а стоимость фургона - 1 670 000 рублей.

До конца года должна появиться семиместная версия Lada Largus.