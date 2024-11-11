Эксперт рассказал, какие цвета автомобилей выбирают мужчины и женщины

«Рольф» выяснил, какие цвета автомобилей выбирают мужчины и женщины. Как выяснила редакция Quto, у покупателей мужчин самым популярным цветом стал чёрный — таких машин представители сильного пола приобрели 1644 штуки. Совсем немного проиграли модели серого колера, результат которых — 1619 проданных экземпляров.

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Третью строчку импровизированного рейтинга заняли белые автомобили, на долю которых пришлось 1369 продаже. На четвёртой позиции — новые машины синего цвета: их выбрали 507 российских мужчин.

В целом, женские предпочтения оказались похожи, но есть нюансы. На первой строчке (притом, с ощутимым преимуществом) закрепилась белая эмаль — в этом колере куплено 1228 экземпляра.

На втором месте — серые (867), на третьем — чёрные (857), а на четвёртом — синие (296) модели. На пятой строчке — красный цвет (225), вместо которого мужчины выбирают «искрящийся белый» (333).

В этом разрезе можно вспомнить цитату бывшего вазовского главы Бу Инге Андерссона: «Мы готовы предлагать машины любых цветов, но россяине покупают только белые, чёрные или серебристые».

Между тем, россиянам назвали цены на индивидуальные цвета при перекрашивании машин. Цвет автомобиля — один из важнейших факторов, влияющих на восприятие потенциального покупателя.