Bristol Cars вернется к выпуску автомобилей в 2026 году

Почти четыре года не было никаких известий от многострадальной британской компании Bristol Cars, но на днях она подала признаки жизни и пообещала возродиться к собственному 80-летию.

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Bristol Cars была основана в 1945 году как дочка авиационной компании Bristol Aeroplane, она выпускала довольно крупные и дорогие автомобили, которые считались конкурентами Bentley и Rolls-Royce. В XXI век компания Bristol Cars въехала с устаревшим модельным рядом и невнятной стратегией развития, в 2011 году она пережила банкротство, в результате которого её владельцем стал индийский предприниматель Камаль Сиддики.

Сиддики хотел перезапустить Bristol как электромобильный бренд, но первая модель, созданная под его руководством, оказалась нарочито традиционной. Летом 2016 года компания представила родстер Bullet с атмосферным 375-сильным бензиновым мотором V8 от BMW и алюминиевым кузовом, обшитым углепластиковыми панелями. Дизайн Bullet был выполнен по мотивам открытой версии модели Bristol 405 родом из 1950-х. Планировалось выпустить 70 экземпляров Bullet стоимостью 250 тысяч фунтов стерлингов каждый, затем переключиться на модели с гибридными и электрическими силовыми установками. Увы, этим планы не были реализованы: Сиддики оказался не слишком успешным управленцем, не смог обеспечить необходимое финансирование компании Bristol, весной 2020 года она была опять ликвидирована, после чего на сайте Bristol Cars появилось знаменитое скандальное заявление, а фанаты Bristol бросились спасать её архивы и ценное имущество.

В конце 2020 года часть активов Bristol Cars выкупил британский предприниматель Джейсон Уортон, девелопер из Эссекса и большой фанат Bristol. Уортон анонсировал перезапуск старых моделей Bristol и разработку новых, но и у него дело застопорилось, в том числе из-за неполного комплекта прав на интеллектуальную собственность компании. Короче говоря, после громкого заявления о скором возрождении компания Bristol Cars опять надолго впала в спячку и ожила только в начале ноября этого года. На днях был перезапущен официальный сайт Bristol Cars, сейчас это просто заглушка с обещанием возрождения к 80-летию компании в качестве «британского производителя электромобилей».

Британские СМИ получили эскизы первой модели, которая, как ожидается, выйдет на рынок в 2026 год — это будет возрождённое купе Bristol 411. Оригинальная модель Bristol 411 появилась в 1969 году и пережила несколько модернизаций. Последней была 6 серия, а Уортон хочет возродить модель в так называемой 8 серии, подчёркивая таким образом количество запланированных технических изменений.

Подробностей о возрождённом Bristol 411 пока нет, в соцсетсях Уортон обещает лишь, что возрождённое купе будет предлагаться с бензиновым мотором, гибридной силовой установкой и в конечном итоге как электромобиль. Говорить о полностью новых моделях Bristol, очевидно, пока рано.