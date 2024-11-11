На рынок России привезли китайскую реплику Volkswagen Passat по цене ₽5,5 млн. Дилер привез на авторынок России новый Volkswagen Magotan, речь идет о китайской копии Volkswagen Passat. Стоимость новинки на одном из классифайдов составляет 5,5 млн рублей.

Седан Volkswagen Magotan привезли в нашу страну по схеме параллельного импорта. Модель предлагается в версии с бензиновым двигателем объемом 2,0 литра и мощностью 220 л.с., переднеприводный автомобиль оснащен автоматической коробкой передач.

Внешне китайский вариант отличается от европейского, который обновился в 2023 году. Ключевым новшеством модели является платформа MQB evo. В салоне установлен большой дисплей информационно-развлекательной системы. Водителям и пассажирам повышенный уровень комфорта обеспечивают сиденья ergoActive Plus с функцией массажа.