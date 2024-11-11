Новый кроссовер Xcite X-Cross 8 уже появился у дилеров

Кроссоверы Xcite X-Cross 8 появились в наличии у столичных дилеров, пишет сайт "Китайские автомобили", публикуя фото. Также стала известна цена новинки.

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Источник пишет, что цена модели в топовой комплектации, которую отличают система полного привода, панорамная крыша и атмосферная подсветка, составит 3 399 000 рублей. Для сравнения цена на Chery Tiggo 8 Pro Max, с которым у Xcite X-Cross 8 много общего, начинается от 3,8 млн рублей.

В отличие от Chery модель отечественного бренда оснащена менее объёмным и менее мощным двигателем 1.6 турбо мощностью 150 л.с., работающим в паре с 7-ступенчатым "роботом" с двумя сцеплениями.

Премьера нового Xcite X-Cross 8 состоялась 31 октября. Ранее "РГ" рассказывала о конкурентах кроссовера, в числе которых находится "Москвич 8".